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Путин прибыл в Монголию

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В аэропорту Улан-Батора российского лидера встретил почетный караул.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В аэропорту Улан-Батора российского лидера встретил почетный караул. Путин примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Также у главы государства состоится встреча с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Ранее Путин назвал патриотизм главной движущей силой развития Тувы.

Видео: kremlin.ru

Теги: визит, владимир путин, монголия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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