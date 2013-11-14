В аэропорту Улан-Батора российского лидера встретил почетный караул.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В аэропорту Улан-Батора российского лидера встретил почетный караул. Путин примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Также у главы государства состоится встреча с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Ранее Путин назвал патриотизм главной движущей силой развития Тувы.

Видео: kremlin.ru