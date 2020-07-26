Видео: Путин прибыл в Кронштадт перед парадом в День ВМФ

Верховный главнокомандующий принял участие в церемонии открытия главного военно-морского парада.

В Санкт-Петербурге начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. В город уже прибыл президент России Владимир Путин. Накануне Минобороны подтвердило участие первого лица страны и верховного главнокомандующего в торжественной церемонии.

Как сообщает "Телеканал Звезда", Владимир Путин начал визит в Северную столицу с посещения Кронштадта. Здесь он поприветствовал офицеров и провел осмотр кораблей-участников парад в Кронштадте в водах Финского залива. После этого, по данным СМИ, президент отправится на боевом катере в направлении Невы, где пройдет основная часть военно-морского парада.

На видео, опубликованном телеканалом "Звезда" можно увидеть, как Владимир Путин в окружении высшего офицерства ВМФ России спускается на борт небольшого военного катера под Андреевским флагом. Офицеры в белых кителях сопровождают верховного главнокомандующего, затем катер выходит в воды Финского залива. Видео было опубликовано в 9.30 до официального начала военно-морского парада, запланированного на 11.00.

Ранее мы познакомили аудиторию с полезной инфографикой относительно программы Дня ВМФ в Петербурге.

Видео: Телеканал "Звезда"