День ВМФ в Петербурге: опубликована программа мероприятий

Санкт-Петербург станет столицей празднования Дня военно-морского флота в России. Центральное событие суток – военно-морской парад.

Министерство обороны РФ и оргкомитет празднования Дня ВМФ России опубликовал инфографику, посвященную основным мероприятиям, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Ключевыми пунктами программы станут главный военно-морской парад с участием 46 единиц боевых кораблей, авиационные и наземный парады, а также большой концерт и фейерверк. При этом горожанам рекомендуют соблюдать меры самоизоляции и наблюдать за парадом из дома.

Главный военно-морской парад начнется в 11.00 в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие 46 кораблей, подводных лодок, малой морской техники. Участниками наземной части церемонии станут 42 боевых самолета и более 4000 военных. Детали программы парада не раскрываются. Однако известно, что он традиционно начнется с артиллерийского залпа пушки на стенах Петропавловки. Его подхватит батарея из 12 орудий и живое исполнение гимна Российской Федерации.

По неподтвержденным данным, в церемонии открытия праздника примет участие лично президент Владимир Путин. Ожидается, что он даст старт параду: вместо трибуны или бронированного автомобиля президент выступит с борта боевого катера. Приветствие президента и даст старт параду: одновременно начнется проход боевых кораблей по Неве в центре Петербурга, а также в Кронштадте. Подробное расположение кораблей можно узнать из специальной инфографики.

День ВМФ в СПб: программа парада

Со списком кораблей уже сейчас можно познакомиться поименно: среди них есть и легендарные разработки советского кораблестроения, и новейшие достижения ВПК РФ. Изюминкой парада 2020 станет участие восстановленной копии линейного корабля 16 века "Полтава", с которого и началось активное создание флота Петром Первым.

Обзор парада возможен с обеих берегов Невы, однако организаторы напоминают гражданам об опасности распространения коронавирусной инфекции. Жителям предлагают следить за трансляцией мероприятия в Сети и на городских телеканалах.

Не менее насыщенной получатся авиационная и наземная части парада. В небе над Петербургом пролетят более 40 боевых самолетов от истребителей и бомбардировщиков до современных штурмовиков и спасательной авиации. Подробности авиапарада отражены в инфографике от Минобороны.

Наземная часть парада объединит в себя лучшие военные оркестры Санкт-Петербурга, высшее офицерство Главкома ВМФ, учащихся Нахимовского училища, кадетов из КМВК (Кронштадт), курсантов других военно-морских вузов России и Санкт-Петербурга.

По завершению парада горожане смогут оценить пришвартованные в акваториях города боевые корабли. Они не покинут Санкт-Петербург до окончания праздника.

Концерт ко Дню ВМФ в Петербурге, будет ли салют?

В 22.30 ожидается артиллерийский салют у Петропавловской крепости, а также в Кронштадте. Однако организаторы напоминают горожанам: в этом году город и Минобороны отказались от красочного салюта. Скорее речь идет о военно-морской традиции: увидеть те же выстрелы из артиллерийских орудий крупным планом горожанам рекомендовали на местном ТВ.

Что касается концерта на Дворцовой площади, где выступят "Чиж и Ко", Гарик Сукачев, а также образцовые коллективы ВМФ России, то и он пройдет в онлайн-формате. Следить за трансляцией можно будет в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Время начала концерта с символичным названием "Под Андреевским флагом" - 14.00.

Отметим, что в течение всего дня доступ к Дворцовой и Сенатской площадям будет ограничен. Частично ограничен проезд по центру города и дамбе. Ранее мы подробно рассказали о том, как будет ограничено движение на улицах города в течение Дня ВМФ.

Фото: navyparade2020.mil.ru