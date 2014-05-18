Путин прибыл с визитом в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Абу-Даби. Об этом сообщает "РИА Новости".
Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы с акцентом на Ближний Восток. После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд на встречу с председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Ранее мы сообщали, что Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве.
Видео: Telegram / РИА Новости
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