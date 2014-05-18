Путин прибыл с визитом в Абу-Даби

Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ.

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Абу-Даби. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы с акцентом на Ближний Восток. После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд на встречу с председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее мы сообщали, что Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве.

Видео: Telegram / РИА Новости