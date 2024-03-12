Путин: при резком снижении ключевой ставки цены будут расти

Глава России указал на то, что Центробанк России борется с инфляцией.

Российский президент Владимир Путин открыл в городе Владивостоке заседание пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. В раках мероприятия глава государства отреагировал на слова модератора дискуссии о ценах на продукты питания. Лидер страны подтвердил факт того, что эксперты фиксируют фактор высокой ключевой ставки. Это вызывает вопросы у реального производства. Однако в текущий момент Центральный банк борется с показателями инфляции и стремится вернуться к уровню не более 4-5 процентов.

Вот вы сказали про цены. Цена, рост цены - это как бы инфляция... наверняка здесь многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко увеличить, резко снижать. Но тогда цены будут расти Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин заверил аудиторию, что российские власти, как федеральное правительство, так и в целом финансовый блок, весьма профессионально подходят к вопросу.

Фото и видео: ВЭФ 2025, Telegram / ТАСС