Он считает, что нельзя наделять Госсовет полномочиями.

Президент России Владимир Путин предсказал судьбу России без сильной президентской власти. Мнением глава государства поделился на встрече с общественностью в Иванове. Трансляцию оттуда ведёт ТАСС.

- У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо, - считает президент.

По его словам, в России пока нет устойчивых политических партий, которые в Европе "столетиями росли".

По мнению Путина, если наделить Госсовет полномочиями, то в стране появится "двоевластие". А это, считает президент, будет губительно для России.

Он подчеркнул, что не намерен идти на "какую-то схему схему" для сохранения своего президентства.

Ранее Путин поручил упростить оформление маткапитала.

Видео: YouTube / Правительство России