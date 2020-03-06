Путин поручил упростить оформление маткапитала

Его должны назначить в течение пяти рабочих дней.

Президент России Владимир Путин поручил упростить оформление материнского капитала. Соответствующее заявление он сделал на встрече с общественностью на Ивановском парашютном заводе "Полет". Прямую трансляцию оттуда ведет ТАСС.

Путин считает, что оформление маткапитала должно занимать до пяти рабочих дней. Сейчас процедура может занять до пятнадцати.

Также её необходимо перевести в электронный формат, сделать полноценную базу для поддержки системы.

- Работа такая идет, задача поставлена, надеюсь, что она будет запущена со следующего года, - сказал президент.

Ранее Владимир Путин приехал в Иваново.