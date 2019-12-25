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Путин предсказал рост спроса на матрасы из-за режима самоизоляции
Сегодня, 17:12
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matveyvn

Путин предсказал рост спроса на матрасы из-за режима самоизоляции

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Мнением он поделился на онлайн-встрече с волонтёрами.

Президент России Владимир Путин предсказал рост спроса на матрасы из-за режима самоизоляции. Он считает, что производство этой продукции восстановится быстро, так как матрасы, по мнению главы государства, "поизносились" у многих.

Мнением Путин поделился на онлайн-встрече с волонтёрами в ответ на реплику главы компании "Аскона" Романа Ершова, который пожаловался на сложности в бизнесе из-за пандемии коронавируса.

Надеюсь, ваше производство восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами.

Владимир Путин, президент России

Он выразил благодарность Ерошову за то, что его компания во время пандемии перепрофилировалась на выпуск более востребованной продукции — защитных масок и костюмов.

Ранее мы писали, что Кремль решит вопрос о выходе из самоизоляции "после майских".

Теги: матрасы, путин, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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