Можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых.

Президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу. Заявление он сделал на правительственном совещании по поддержке строительной отрасли.

Можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса. Владимир Путин, президент России

Глава подчеркнул, что льготную программу можно применить при покупке квартир по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге.

По оценкам правительства, на данный проект потребуется 6,5 миллиарда рублей. Оформить такую ипотеку можно будет до 1 ноября 2020 года. Владимир Путин подчеркнул, что такая ставка сохранится на весь срок выплат.

Ранее Путин пообещал поддержать строительную отрасль.