Президент рекомендовал губернаторам не замораживать объекты строительства.

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать строительную отрасль. Соответствующее поручение он дал кабмину РФ. Заявление Путин сделал на правительственном совещании по развитию строительной отрасли в стране. Глава государства подчеркнул, что строительство станет локомотивом при восстановлении экономики.

- Именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора. Владимир Путин, президент России

Президент рекомендовал губернаторам не замораживать объекты строительства, а находить компромиссные решения в эпоху пандемии коронавируса. Путин призвал учитывать специфику строительной отрасли — например, непрерывность работы при возведении жизненно важных объектов.

Нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты

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