Президент России Владимир Путин пообещал поддержать строительную отрасль. Соответствующее поручение он дал кабмину РФ. Заявление Путин сделал на правительственном совещании по развитию строительной отрасли в стране. Глава государства подчеркнул, что строительство станет локомотивом при восстановлении экономики.
- Именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора.
Владимир Путин, президент России
Президент рекомендовал губернаторам не замораживать объекты строительства, а находить компромиссные решения в эпоху пандемии коронавируса. Путин призвал учитывать специфику строительной отрасли — например, непрерывность работы при возведении жизненно важных объектов.
Нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты
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