Путин предложил замглавы ФАС возглавить Тверскую область

Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Королевым. Он подчеркнул, что хотел бы предложить замглавы ФАС "попробовать свои силы на региональном поприще". Путин добавил, что Тверская область является одним из важных и центральных регионов России, в котором многие вопросы требуют дополнительного внимания или решения.

Королев отметил, что готов к такой работе. Он подчеркнул, что намерен работать на повышение качества жизни людей в регионе. Также замглавы ФАС поблагодарил президента за оказанное доверие.

