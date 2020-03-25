налоги с выведенных в офшоры дивидендов направят на поддержку семей с детьми и безработных.

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг. Он поручил установить налог за перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%. Сейчас, по словам Путина, он составляет всего 2%.

С инициативой президент выступил во время обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.

Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом, - сказал глава государства.

Путин считает нынешнюю ставку несправедливой, так как общий подоходный налог установлен на уровне 13%. Инициативу главы государства подкорректируют, чтобы избежать двойного налогооблажения — в том числе и в зарубежных странах.

По словам президента, налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложений в ценные бумаги направят на поддержку семей с детьми и безработных. А также тех, кто оказался на больничном.

Ранее Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса