Путин одобрил предложение ввести два нерабочих дня после вакцинации

Выходные будут оплачиваться работодателем.

Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть выходные после вакцинации. Об этом он сказал на совещании с членами правительства 20-го октября.

Глава государства отметил, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова упомянула два нерабочих дня после прививки.

Посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность. Владимир Путин, президент РФ.

Путин отметил, что у некоторых граждан после вакцинации появляются побочные эффекты, например, температура. Президент рассказал, что у него после второй прививки также было "37 с небольшим".

При этом заработная плата должна будет сохранена за работниками.

Также Владимир Путин рассказал, как некоторые его знакомые медлили с вакцинацией. Он назвал это "странной ситуацией".

Видео: kremlin.ru