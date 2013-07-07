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Путин одобрил предложение ввести два нерабочих дня после вакцинации

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Выходные будут оплачиваться работодателем.

Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть выходные после вакцинации. Об этом он сказал на совещании с членами правительства 20-го октября.

Глава государства отметил, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова упомянула два нерабочих дня после прививки. 

Посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность.

Владимир Путин, президент РФ.

Путин отметил, что у некоторых граждан после вакцинации появляются побочные эффекты, например, температура. Президент рассказал, что у него после второй прививки также было "37 с небольшим". 

При этом заработная плата должна будет сохранена за работниками. 

Также Владимир Путин рассказал, как некоторые его знакомые медлили с вакцинацией. Он назвал это "странной ситуацией".

Видео: kremlin.ru

 

Теги: вакцинация, нерабочие дни, путин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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