Президент напомнил, что за наличие ордена предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям. Об этом он заявили на видеоконференции с обладателями ордена "Родительская слава".

Глава государства напомнил, что за наличие ордена предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. За саму медаль "Родительской славы" президент предложил установить выплату в 200 тысяч рублей.

При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил вернуть звание "мать-героиня".

Видео: RuTube / Россия 24