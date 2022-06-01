Путин предложил вернуть звание "мать-героиня"

Глава России провел встречу с награжденными орденами "Родительская слава" семьями.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня. Соответствующее заявление глава государства сделал на видеоконференции, проводимой в День защиты детей с семьями, которые получили ордена "Родительская слава". Политик заверил участников мероприятия в том, что правительство условилось совместно с администрацией Кремля серьезно расщширять и обновлять положения указа о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет.

Фото и видео: Kremlin.ru

