Глава РФ поздравил участников "Большой перемены" с Международным праздником защиты детей.

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет. С соответствующим видеообращением глава государства обратился к участникам форума "Большая перемена". Выступление политика было продемонстрировано на торжественной церемонии в Большом театре, приуроченном к 1 июня.

Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником - Днем защиты детей.

Президент Хорватии: Путин только "улыбнется" новым санкциям ЕС.

Фото и видео: Kremlin.ru