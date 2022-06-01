Президент Хорватии: Путин только "улыбнется" новым санкциям ЕС

Зоран Миланович считает, что ограничения ЕС не влияют значительно на экономику России.

Президент Хорватии заявил, что российский президент Владимир Путин только "улыбнется" новым санкциям Евросоюза. Соответствующее заявление Зоран Миланович сделал на брифинге с местными журналистами. Иронически политик спросил у европейских коллег о том, почему они не вводят газовое эмбарго против Москвы.

К сожалению, санкции не работают, возможно, когда-то они заработают. Ни рубль не упал, Россия всего этого не ощущает с финансовой точки зрения, а когда почувствует, война закончится. Зоран Миланович, президент Хорватии

По мнению лидера Хорватии, цену за введенные Западом ограничения ощутят именно граждане Европы, после чего российское руководство лишь улыбнется. Зоран Миланович полагает, что на нефть и газ из России найдутся и другие покупатели, кроме европейского региона. Он напомнил, что в мире фиксируется высокий спрос на энергетические ресурсы.

Президент Хорватии обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Jutarnji list