  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
144
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин предложил шире внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров

0 0

Глава РФ надеется на формирование более прозрачных механизмов рынков.

Российский президент Владимир Путин предложил шире внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров. Такую инициативу со стороны Москвы глава государства заявил во время выступления на заседании  Высшего Евразийского экономического совета.
10 декабря. Проекты связаны с обеспечением прозрачности национальных рынков товаров и услуг.

Мы надеемся на их поддержку со стороны партнеров по интеграции. Речь идет о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных товарных позиций.

Владимир Путин, президент России

Политик напомнил зарубежным коллегам о том, что благодаря российским технологиям страны ЕАЭС смогли значительно увеличить темпы по массовой вакцинации населения от коронавируса. В ряде государств налажено производство препарата для профилактики ковида отечественной разработки. Это дает властям производственные мощности и новые рабочие места, а также - преимущества трансфера по наиболее востребованным биомедицинским технологиям.

Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса.

Фото и видео: kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, еаэс, маркировка товаров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
evaves
Сегодня 15:23

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии