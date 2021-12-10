Глава РФ надеется на формирование более прозрачных механизмов рынков.

Российский президент Владимир Путин предложил шире внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров. Такую инициативу со стороны Москвы глава государства заявил во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

10 декабря. Проекты связаны с обеспечением прозрачности национальных рынков товаров и услуг.

Мы надеемся на их поддержку со стороны партнеров по интеграции. Речь идет о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных товарных позиций. Владимир Путин, президент России

Политик напомнил зарубежным коллегам о том, что благодаря российским технологиям страны ЕАЭС смогли значительно увеличить темпы по массовой вакцинации населения от коронавируса. В ряде государств налажено производство препарата для профилактики ковида отечественной разработки. Это дает властям производственные мощности и новые рабочие места, а также - преимущества трансфера по наиболее востребованным биомедицинским технологиям.

Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса.

Фото и видео: kremlin.ru

