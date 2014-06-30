Путин предложил провести неформальный саммит СНГ в Петербурге

Главы стран СНГ могут собраться в Петербурге для неофициальной встречи в декабре.

Президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран Содружества Независимых Государств на неформальный саммит, который планируется провести в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Владимир Путин выступил с предложением о проведении неофициальной встречи лидеров СНГ во время заседания Совета глав государств объединения. Российский президент отметил, что подобные встречи в предновогодний период стали доброй традицией и позволяют обсудить ключевые вопросы сотрудничества в более свободной обстановке.

По словам Путина, неформальный формат способствует укреплению личных контактов между руководителями стран и созданию условий для доверительного диалога по важнейшим направлениям взаимодействия. Встречу планируется организовать в Санкт-Петербурге в последнюю декаду декабря текущего года. Место проведения уточняется.

Ранее неформальный саммит СНГ проходил 25–26 декабря прошлого года на территории курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области. Тогда лидеры государств также обсудили развитие экономических и гуманитарных связей в регионе.

Ранее Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе.

Фото: сайт Кремля