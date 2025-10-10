  1. Главная
Сегодня, 9:51
Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе

Президент примет участие в заседании Совета глав государств содружества.

Президент РФ Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин примет участие в заседании Совета глав государств содружества. Он встретится на мероприятии с лидерами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники саммита подведут итоги работы в этом году, а также наметят задачи на перспективу.

Напомним, что Путин прибыл в Душанбе 8 октября. Перед саммитом он провел встречи с президентами Таджикистана и Азербайджана.

Ранее Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL.

Видео: официальный сайт президента России

