Путин предложил помощь компаниям, сохранившим сотрудников

Президент России Владимир Путин рассказал, что в нынешней ситуации с эпидемией коронавируса в первую очередь нужно помочь компаниям, которые сохранили сотрудников. Мнением он поделился во время совещания с губернаторами, членами правительства и сотрудниками АП.
Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, - сказал глава государства.
Также Путин считает, что бизнес сделает всё возможное, чтобы сохранить рабочие места и свои коллективы.
Ранее Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов.
Видео: YouTube / Kremlin.ru
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