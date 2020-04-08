Путин предложил помощь компаниям, сохранившим сотрудников

Он считает, что бизнес сделает всё возможное, чтобы сохранить рабочие места и свои коллективы.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в нынешней ситуации с эпидемией коронавируса в первую очередь нужно помочь компаниям, которые сохранили сотрудников. Мнением он поделился во время совещания с губернаторами, членами правительства и сотрудниками АП.

Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, - сказал глава государства.

Также Путин считает, что бизнес сделает всё возможное, чтобы сохранить рабочие места и свои коллективы.

Ранее Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов.

Видео: YouTube / Kremlin.ru