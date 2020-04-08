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Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов

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"Людям сейчас не до бюрократии и не до хождения по инстанциям".

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов. Заявление он сделал на большом совещании по теме коронавируса с губернаторами, членами правительства и сотрудниками АП.

Глава государства поручил подчинённым отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.

Путин мотивировал это тем, что "людям сейчас не до бюрократии и не до хождения по инстанциям".

Ранее мы рассказывали, что Путин надеется, что меры поддержки медицины окажутся не востребованы.

Видео: совещание Президента с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России

Теги: бюрократия, документы, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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