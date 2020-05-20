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Путин предложил поддержать аграриев на 4,5 миллиарда рублей

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Данные субсидии должны оперативно и без задержек доводится до предпринимателей.

Президент России Владимир Путин предложил поддержать аграриев субсидиями на 4,5 миллиарда рублей. Он сделал это на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Глава государства считает, что поддержка даст фермерам и аграриям ресурс для дополнительного развития. Также это поможет обеспечить российских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования заказами.

Путин подчеркнул, что данные субсидии должны оперативно и без задержек доводится до предпринимателей.

И работать на результат.

Владимир Путин, президент России

Он поручил правительству дополнительно проработать вопросы по улучшению распространения отечественной сельхозпродукции по стране и увеличению её сбыта.

Ранее Путин поручил проработать регулярные поставки рыбы по Севморпути.

Видео: kremlin.ru

Теги: путин, сельское хозяйство, субсидии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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