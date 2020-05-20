Путин предложил поддержать аграриев на 4,5 миллиарда рублей

Президент России Владимир Путин предложил поддержать аграриев субсидиями на 4,5 миллиарда рублей. Он сделал это на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Глава государства считает, что поддержка даст фермерам и аграриям ресурс для дополнительного развития. Также это поможет обеспечить российских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования заказами.
Путин подчеркнул, что данные субсидии должны оперативно и без задержек доводится до предпринимателей.
И работать на результат.
Владимир Путин, президент России
Он поручил правительству дополнительно проработать вопросы по улучшению распространения отечественной сельхозпродукции по стране и увеличению её сбыта.
Ранее Путин поручил проработать регулярные поставки рыбы по Севморпути.
Видео: kremlin.ru
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