Заявление он сделал на заседании попечительского совета МГУ.

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий. Заявление он сделал на заседании попечительского совета МГУ.

Хочу предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий. Владимир Путин, президент России

Ранее Владимир Путин подвел итоги работы правительства за 2020 год на встрече с министрами. Глава государства отметил, что все граждане России столкнулись с угрозой жизни десятков тысяч граждан и с вызовами колоссальной сложности.

Видео: Youtube/Россия 24