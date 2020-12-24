Президент России Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий. Заявление он сделал на заседании попечительского совета МГУ.
Хочу предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий.
Владимир Путин, президент России
Ранее Владимир Путин подвел итоги работы правительства за 2020 год на встрече с министрами. Глава государства отметил, что все граждане России столкнулись с угрозой жизни десятков тысяч граждан и с вызовами колоссальной сложности.
Видео: Youtube/Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все