  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:08
55
matveyvn
Код вставки плеера

Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий

0 0

Заявление он сделал на заседании попечительского совета МГУ.

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий. Заявление он сделал на заседании попечительского совета МГУ.

Хочу предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий.

Владимир Путин, президент России

Ранее Владимир Путин подвел итоги работы правительства за 2020 год на встрече с министрами. Глава государства отметил, что все граждане России столкнулись с угрозой жизни десятков тысяч граждан и с вызовами колоссальной сложности.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: мгу, наука, путин, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии