Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер. Заявление он сделал на встрече с членами правительства.
Глава государства считает, что нужно как можно быстрее перейти к стратегической повестке дня.
Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что не стоит списывать со счетов собственные ошибки. По словам президента, перед правительством стоит задача добиться видимых изменений в жизни граждан.
Ранее Путин подвел итоги работы правительства за год.
Видео: Kremlin.ru
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