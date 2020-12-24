Он отметил, что не стоит списывать со счетов собственные ошибки.

Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер. Заявление он сделал на встрече с членами правительства.

Глава государства считает, что нужно как можно быстрее перейти к стратегической повестке дня.

Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что не стоит списывать со счетов собственные ошибки. По словам президента, перед правительством стоит задача добиться видимых изменений в жизни граждан.

Ранее Путин подвел итоги работы правительства за год.

Видео: Kremlin.ru