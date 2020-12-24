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Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер

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Он отметил, что не стоит списывать со счетов собственные ошибки.

Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер. Заявление он сделал на встрече с членами правительства.

Глава государства считает, что нужно как можно быстрее перейти к стратегической повестке дня.

Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что не стоит списывать со счетов собственные ошибки. По словам президента, перед правительством стоит задача добиться видимых изменений в жизни граждан.

Ранее Путин подвел итоги работы правительства за год.

Видео: Kremlin.ru

Теги: правительство, путин, развитие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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