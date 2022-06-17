Путин предложил насовсем отменить все проверки для бизнеса

Вопрос предстоит проработать правительству.

Владимир Путин предложил отказаться от проверок для всего российского бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

Президент отметил, что с 2016 года действует мораторий на проверки малого бизнеса. В марте этого года в России отказались от плановых проверки всех предпринимателей. Этот опыт показал, что количество нарушений снизилось.

Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а, конечно, не принуждать к соблюдению норм и требований. А значит есть основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса.

Путин попросил правительство заняться этим вопросом и определить конкретные параметры. Ранее президент сказал о том, что России важно укреплять свою экономическую и технологическую независимость. Страны Запада вводили санкции, основываясь на мифе об отсталости России.

Также Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

Видео: ПМЭФ