Столица накопила огромный опыт в борьбе с эпидемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин предложил направить московских медиков в регионы. Он сделал это во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Глава государства отметил, что столица накопила огромный опыт в борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Путина, московская система здравоохранения имеет большой запас прочности.

Я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семёнович, поддержать регионы. Владимир Путин, президент России

Он призвал Собянина направить в особо нуждающиеся в помощи регионы бригады столичных медиков, а также поделиться с субъектами запасами лекарств и медицинского оборудования.

Сергей Собянин пообещал, что доложит Путину об исполнении данного поручения.

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Видео: kremlin.ru