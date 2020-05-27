Президент России Владимир Путин предложил направить московских медиков в регионы. Он сделал это во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Глава государства отметил, что столица накопила огромный опыт в борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Путина, московская система здравоохранения имеет большой запас прочности.
Я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семёнович, поддержать регионы.
Владимир Путин, президент России
Он призвал Собянина направить в особо нуждающиеся в помощи регионы бригады столичных медиков, а также поделиться с субъектами запасами лекарств и медицинского оборудования.
Сергей Собянин пообещал, что доложит Путину об исполнении данного поручения.
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Видео: kremlin.ru
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