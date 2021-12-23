Путин: правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции

В 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку.

Кабинет министров обязан выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства заверил, что в грядущем году будут приняты решения по пенсиям силовикам, включая выплаты бывшим военнослужащим.

Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам, в целом, удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, на этой неделе Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года. Документ устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Ранее Путин заявил, что в России будет продолжена программа расселения аварийного жилья. Она распространится на жилье, которое было признано аварийным после января 2017 года.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина