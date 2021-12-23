В России будет продолжена программа расселения аварийного жилья

Правительство продолжит настраивать механизм выделения финансирования на цели переселения из аварийного жилья.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в России будет продолжена программа расселения аварийного фонда, она распространится на жилье, которое было признано аварийным после 1 января 2017 года.

Самая главная часть вашего вопроса - будет ли продолжение этих программ. И будут ли выделяться для этого соответствующие деньги? Будут, программа готовится. Владимир Путин, президент России

Путин сказал, что некоторые регионы свою долю участия в программе хотели сократить. Они хотели бы переложить больший объем средств на федеральный бюджет.

На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что у нового руководства "Роснано" есть карт-бланш на оценку ситуации в компании.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина