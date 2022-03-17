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Путин позитивно оценил ход модернизации транспортной и энергетической сферы в Крыму

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Глава РФ рассказал о вложениях кабмина РФ в социально-экономическое развитие региона.

Российский президент Владимир Путин позитивно оценил ход модернизации транспортной и энергетической сферы в Крыму. Информацией политик поделился с коллегами в рамках правительственного совещания по социально-экономическому развитию полуострова и Севастополя. Лидер страны уточнил, что с момента воссоединения региона с РФ там построен современный аэропорт Симферополь, а также открыто автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту. В завершающей стадии находится проект магистрали "Таврида".

Более надежным, устойчивым стало энергоснабжение региона, прежде всего благодаря вводу новых генерирующих мощностей, созданию энергомоста, замене устаревших региональных сетей.

Владимир Путин, президент РФ

Начиная с 2015 года на территории Крыма последовательно реализуется государственная программа по социально-экономическому развитию полуострова . на протяжении 11 лет на выполнение запланировано федеральным правительством выделено более 1 трлн 375 млрд рублей. 

Путин: санкции против России создают немало проблем, но и открывают новые возможности.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, крым, модернизация, общественный транспорт, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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