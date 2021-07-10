Путин пожелал выпускникам вузов мечтать и никогда не сдаваться

Глава РФ пожелал бывшим студентам найти свое призвание.

Российский президент Владимир Путин заверил выпускников вузов, что в стране для них открыты все дороги. Он поздравил бывших студентов с надежной, что каждый из них сможет обрести собственный и неповторимый путь, а также призвание, которое не всегда можно найти с первой попытки. Политик признался в том, что верит в их будущие победы.

Здесь главное - не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства призвал молодых специалистов быть дерзновенными и не переставать мечтать. Он уверен, что сейчас перед выпускниками открыты все дороги и возможности. Несмотря на яркую студенческую пору, Путин напомнил, что начинается совершенно новый этап жизни, где многое будет зависеть от них самих.

Напомним, что 10 июля в России проходит единый студенческий выпускной.

Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.

Фото и видео: Kremlin.ru