Путин поздравил ветеранов с юбилеем прорыва блокады Ленинграда

Он подчеркнул, что это событие имеет большое значение не только для жителей города, но и для всей страны.

Президент России Владимир Путин проводит в Петербурге встречу с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил ветеранов с юбилеем прорыва блокады Ленинграда. Он подчеркнул, что это событие имеет большое значение не только для жителей города, но и для всей страны.

Ранее мы сообщали, что Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень".

Видео: kremlin.ru