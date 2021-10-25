Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником и 30-летием ФТС

Президент России Владимир Путин поздравил таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
В текущем году отечественные таможенные органы также празднуют свое 30-летие. Глава государства отметил важность ФТС и поблагодарил работников за их труд.
Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, что такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству.
Владимир Путин, президент РФ
По словам российского лидера, в настоящее время Федеральная таможенная служба представляет собой эффективное и сильное ведомство, которое играет большую роль в пополнении федерального бюджета, а также способствует наращиванию торговых отношений с другими государствами.
В конце своего поздравления Путин пожелал таможенникам и ветеранам ФТС счастья, здоровья и успехов на благо государства.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
Видео: kremlin.ru
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