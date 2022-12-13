Глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. В опубликованном обращении президент отметил, что этот праздник вдохновляет людей на благие дела, а также "служит утверждению в обществе" таких ценностей, как милосердие, сострадание, добро и справедливость.

Также Путин отметил огромный вклад, который вносит Русская православная церковь и другие христианские конфессии в единение общества и сохранении исторической памяти. Он обратил внимание на то, что церковные организации заботятся о тех, кто нуждается в помощи и поддерживают военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Ранее Путин заявил Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по вопросу Украины.

Видео: kremlin.ru