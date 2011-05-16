В 2022 году президент пожелал гражданам крепкого здоровья, к которому приложатся успехи в разных областях.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом.

Первыми праздничное обращение увидели жители Камчатки. Глава государства подчеркнул, что россиян объединяют предстоящие добрые перемены. Однако, их невозможно оторвать от событий уходящего года. Он подчеркнул, что год был трудным и Россия столкнулась с колоссальными вызовами. При этом, жители России научились жить в жестких условиях и решать сложные задачи. Все это стало возможным благодаря солидарности.

В 2022 году президент пожелал гражданам крепкого здоровья, к которому приложатся успехи в разных областях. Он выразил слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно глава государства поздравил тех, кто находится "на боевом посту" - военных, медиков, водителей.

Ранее мы сообщили, что губернатор Свердловской области поздравил горожан с Новым годом.

Видео: праздничное послание Владимира Путина