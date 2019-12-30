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Губернатор Свердловской области поздравил горожан с Новым годом

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Он поблагодарил уральцев за стойкость и терпение, а также пожелал оставить в прошлом году все невзгоды и тревоги.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил горожан с Новым годом.

По его словам, новогодние праздники всегда наполнены душевным теплом. Он поблагодарил уральцев за стойкость и терпение, а также пожелал оставить в прошлом году все невзгоды и тревоги. Люди ждут добрых перемен, радуются общению с родными и близкими. Как отметил Куйвашев, следующий год должен приносить только хорошие вести.

Ранее мы сообщили, что космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Теги: новый год, поздравление, свердловская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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