Губернатор Свердловской области поздравил горожан с Новым годом

Он поблагодарил уральцев за стойкость и терпение, а также пожелал оставить в прошлом году все невзгоды и тревоги.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил горожан с Новым годом.

По его словам, новогодние праздники всегда наполнены душевным теплом. Он поблагодарил уральцев за стойкость и терпение, а также пожелал оставить в прошлом году все невзгоды и тревоги. Люди ждут добрых перемен, радуются общению с родными и близкими. Как отметил Куйвашев, следующий год должен приносить только хорошие вести.

Ранее мы сообщили, что космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с наступающим Новым годом.