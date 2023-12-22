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Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

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Глава РФ записал видеообращение для гостей Выставки, которое было показано на "Фестивале Движения Первых".

Российский президент Владимир Путин поздравил  участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Глава государства в видеообращении отметил, что в стране вопросам воспитания детей, семейных ценностей власти уделяют значительное и даже приоритетное внимание. Дополнительно лидер напомнил о благотворительных программах в области здравоохранения, просвещения и творчества.

Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд.

Владимир Путин, президент РФ

Политик пояснил, что Международный день защиты детей, учрежденный в 1949 году, отмечается во многих государствах мира. На территории России основные торжества запланированы в столице. В этом году Москву посетили люди из разных регионов, а также из Белоруссии и Китая.

Путин рассказал о создании условий для рождения детей.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, день защиты детей, дети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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