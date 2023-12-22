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Путин рассказал о создании условий для рождения детей

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По словам главы государства, эта работа на перспективу ради будущего.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о создании условий для рождения детей. Об этом он сообщил в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

По словам главы государства, власти будут создавать все условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей. Президент подчеркнул, что эта работа на перспективу ради будущего и является принципиальной задачей государственной политики.

Ранее Путин заявил, что властям надо работать так же напряженно, как и военные на фронте.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, рождаемость
Категории: Лента новостей, Новости России,

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