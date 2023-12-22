Путин: властям надо работать так же напряженно, как и военные на фронте

По словам главы государства, работать надо постоянно и напряженно.

Властям надо работать так же напряженно, как работают военные на фронте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

По словам главы государства, работать надо постоянно и напряженно. Он подчеркнул, что необходимо понимать, в каком моменте своей истории сейчас находится Россия, чтобы из этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы.

У всех на слуху: основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка.

Видео: kremlin.ru