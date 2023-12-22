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Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка

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Президент подчеркнул, что в связи с началом лета надо срочно организовывать все необходимые работы.

Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Паслером. По его словам, необходимо как можно быстрее решить все вопросы, связанные с ликвидацией последствий весеннего паводка. Путин подчеркнул, что в связи с началом лета надо срочно организовывать все необходимые работы.

Ранее Путин поздравил сотрудников погранслужбы с профессиональным праздником.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, денис паслер, оренбургская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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