Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка

Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства провел рабочую встречу с Паслером. По его словам, необходимо как можно быстрее решить все вопросы, связанные с ликвидацией последствий весеннего паводка. Путин подчеркнул, что в связи с началом лета надо срочно организовывать все необходимые работы.
Ранее Путин поздравил сотрудников погранслужбы с профессиональным праздником.
Видео: kremlin.ru
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