Путин поздравил сотрудников погранслужбы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников погранслужбы ФСБ России с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
По словам президента, этот праздник является символом памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны. Он поблагодарил пограничников за верность долгу и добросовестную службу в интересах России. Также Путин отметил, что пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны.
Ранее Путин назвал Узбекистан надежным союзником России.
Видео: kremlin.ru
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