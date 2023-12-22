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Путин поздравил сотрудников погранслужбы с профессиональным праздником

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Глава государства отметил, что пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников погранслужбы ФСБ России с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам президента, этот праздник является символом памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны. Он поблагодарил пограничников за верность долгу и добросовестную службу в интересах России. Также Путин отметил, что пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны.

Ранее Путин назвал Узбекистан надежным союзником России.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, погранслужба, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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