Путин поздравил сотрудников погранслужбы с профессиональным праздником

Глава государства отметил, что пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников погранслужбы ФСБ России с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам президента, этот праздник является символом памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны. Он поблагодарил пограничников за верность долгу и добросовестную службу в интересах России. Также Путин отметил, что пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны.

Ранее Путин назвал Узбекистан надежным союзником России.

Видео: kremlin.ru