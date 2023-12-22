Путин назвал Узбекистан надежным союзником России

Глава государства отметил, что отношения Москвы и Ташкента сейчас находятся на подъеме.

Президент РФ Владимир Путин назвал Узбекистан надежным союзником. Об этом он заявил на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По его словам, отношения Москвы и Ташкента сейчас находятся на подъеме и развиваются на принципах равноправия. Глава государства подчеркнул, что один из первых визитов после переизбрания он собирался сделать именно в Ташкент.

И не случайно. Прежде всего, потому что Узбекистан – стратегический партнер, надежный союзник. Владимир Путин, президент России

Ранее Мирзиеев заявил о необходимо довести товарооборот с Россией до 20 млрд долларов.

Видео: kremlin.ru