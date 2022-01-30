Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Государственного флага. Его видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что с нынешним флагом страна преодолела немало трудностей и испытаний, а также восстановила свой суверенитет. Он подчеркнул, что триколор является символом единства.
Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед - до победы, утверждать славу России.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин провел рабочую встречу с Воробьевым.
Видео: kremlin.ru
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