Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Президент подчеркнул, что триколор является символом единства.

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Государственного флага. Его видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что с нынешним флагом страна преодолела немало трудностей и испытаний, а также восстановила свой суверенитет. Он подчеркнул, что триколор является символом единства.

Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед - до победы, утверждать славу России. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел рабочую встречу с Воробьевым.

Видео: kremlin.ru