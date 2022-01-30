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Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

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Президент подчеркнул, что триколор является символом единства.

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Государственного флага. Его видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что с нынешним флагом страна преодолела немало трудностей и испытаний, а также восстановила свой суверенитет. Он подчеркнул, что триколор является символом единства.

Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед - до победы, утверждать славу России.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел рабочую встречу с Воробьевым.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, государственный флаг, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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