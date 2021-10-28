Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

Президент РФ напомнил о важной роли женщин в жизни страны и их неоценимом вкладе в её развитие.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с тёплыми словами поздравления к женщинам страны в честь Международного женского дня. В своём обращении глава государства подчеркнул особую роль женщин в жизни общества, их вклад в развитие страны и поддержку семьи.

"В нашей стране традиционно особое, очень тёплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду" Владимир Путин

Он выразил благодарность женщинам за их труд, заботу о близких и профессиональные достижения, подчеркнув, что они успешно сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность.

Президент отдельно обратился к матерям, подчеркнув, что материнство — это не только счастье, но и огромный труд. Особые слова благодарности прозвучали в адрес женщин, участвующих в специальной военной операции, а также тех, чьи близкие защищают Родину. В завершение президент пожелал всем женщинам здоровья, благополучия и счастья.

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Видео: kremlin.ru