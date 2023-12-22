Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Глава России оценил значимость сотрудников ведомства для укрепления суверенитета и безопасности страны.

Российский президент Владимир Путин поздравил прокуроров с их профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры. Глава государства пожелал им достигать новых успехов, а также поблагодарил за деятельность ветеранов аппарата органов прокуратуры. По мнению политика, эти люди внесли значимый вклад в укрепления национальной законности и порядка в стране. Лидер РФ уточнил, что на протяжении более чем трехвековой истории профильного ведомства, его сотрудники убедительно подтверждали свою весомую роль и особое предназначение в служении закону и Родине.

И современная прокуратура - это один из важнейших институтов государственной власти. Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что от имени государства прокуроры участвуют в судебных процессах, а также борются с коррупцией и криминальной деятельностью.

Путин посетил анимационную студию "Мечталет".

Фото и видео: Kremlin.ru