Президенту подарили кофту и рюкзачок с символикой студии.

Президент России Владимир Путин посетил анимационную студию "Мечталет" в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Студия "Мечталет" является первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Она занимается созданием конкурентоспособного контента для международного рынка. Путину показали мультфильм "о чудесах Хабаровского края", который был снят в 2019 году. Ему также подарили кофту и рюкзачок с символикой студии.

Ранее Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму.

Видео: kremlin.ru