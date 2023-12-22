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Путин посетил анимационную студию "Мечталет"

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Президенту подарили кофту и рюкзачок с символикой студии.

Президент России Владимир Путин посетил анимационную студию "Мечталет" в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Студия "Мечталет" является первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Она занимается созданием конкурентоспособного контента для международного рынка. Путину показали мультфильм "о чудесах Хабаровского края", который был снят в 2019 году. Ему также подарили кофту и рюкзачок с символикой студии.

Ранее Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, студия мечталет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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