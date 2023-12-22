По словам главы государства, программа развития внутреннего туризма работает и дает результаты.

Президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

По словам главы государства, программа развития внутреннего туризма работает и дает результаты. Он подчеркнул, что программу распространили не только на гостиницы, но и на другие объекты. К таковым относятся горно-туристические кластеры и горнолыжные курорты.

Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин объяснил рост цен на яйца в России.

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