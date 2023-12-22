Президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
По словам главы государства, программа развития внутреннего туризма работает и дает результаты. Он подчеркнул, что программу распространили не только на гостиницы, но и на другие объекты. К таковым относятся горно-туристические кластеры и горнолыжные курорты.
Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин объяснил рост цен на яйца в России.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все