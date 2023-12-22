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Путин объяснил рост цен на яйца в России

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Глава государства подчеркнул, что это могло остановить рост цен.

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в стране. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Глава государства отметил, что власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт яиц. Он подчеркнул, что это могло остановить рост цен на продукт.

Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин высказался против идеи резко повысить ввозную пошлину на рыбу.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, цены, яйца
Категории: Лента новостей, Новости России,

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