Путин объяснил рост цен на яйца в России

Глава государства подчеркнул, что это могло остановить рост цен.

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в стране. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Глава государства отметил, что власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт яиц. Он подчеркнул, что это могло остановить рост цен на продукт.

Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин высказался против идеи резко повысить ввозную пошлину на рыбу.

Видео: kremlin.ru