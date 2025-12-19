Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством

Президент России отметил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с праздником Рождества Христова. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение. Владимир Путин, президент России

Владимир Путин встретил Рождественскую ночь в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, где присутствовал на праздничном богослужении, а после его окончания пообщался с прихожанами.

В своём послании глава государства отдельно отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества, патриотическое воспитание молодёжи и поддержку участников специальной военной операции.

Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания. Владимир Путин, президент России

Ранее Piter.TV сообщал, что патриарх Кирилл призвал неверующих в Рождество "открыть сердце Богу".

Фото: kremlin.ru