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Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

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Глава государства вручил патриарху букет белых роз.

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московским и всея Руси Кирилла с 15-летием со дня интронизации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел встречу с патриархом. Перед этим он вручил ему букет белых роз и поблагодарил за труды, которые были приложены за эти 15 лет.

Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой РАН.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, интронизация, патриарх кирилл, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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