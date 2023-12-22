Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московским и всея Руси Кирилла с 15-летием со дня интронизации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства провел встречу с патриархом. Перед этим он вручил ему букет белых роз и поблагодарил за труды, которые были приложены за эти 15 лет.
Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой РАН.
Видео: kremlin.ru
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